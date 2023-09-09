أبي المنى: النية موجودة لتجديد المصالحة وتثميرها

أشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى إلى أن زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي إلى الجبل أمس لا بدّ منها.

وأوضح أبي المنى في حديث عبر “صوت كل لبنان” أن “هدف هذه الزيارة هو لتثمير المصالحة”، قائلًا: “هذه المصالحة كانت على مستوى الحضور الوجداني ويجب ان تستثمر على الأرض”.

وشدّد شيخ العقل على أن النية موجودة لتجديد المصالحة وتثميرها.

وأوضح أبي المنى أنّ كلام النائب السابق وليد جنبلاط عن ترسيم طريق بعبدا هو لانتقاد أميركا وإيران لتدخّلهما في شؤون البلاد.

وأضاف: “كلامه جاء لمناسبة حضّ اللبنانيين لاحترام الدستور وانتخاب رئيس ناتج من التواصل والحوار الداخلي وليس بضغط من الخارج”.