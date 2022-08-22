أبي المنى: الوضع العام يميل إلى المزيد من المصاعب والأزمات

أكد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى “الحاجة إلى إبراز القيم التوحيدية والترقي الروحي، والعمل على تعزيز المبادئ الأخلاقية في تناول شتى المسائل المطروحة، وفقا للقواعد التي خطها الأسلاف، بغية الحفاظ على نهج التوحيد والمعروف في مجتمعاتنا وإبقائها سليمة إزاء أنواع التأثيرات في الرأي والفكر، انطلاقا من الرؤية الواحدة والمسؤولية المشتركة التي تتقدم فيها إرادة وحدة الكلمة وجمع الشمل على كل ما عداها”.

أضاف خلال لقاء ديني موّسع جرى في مقام الراحل الشيخ ناهض الدين حصن الدين في المختارة: “الوضع العام في البلاد يميل إلى المزيد من المصاعب والأزمات. وفي حال كهذه، فإننا أحوج ما نكون إلى حفظ بعضنا بعضا واحتضان جو الأخوة بيننا والتمسك بنهج كبارنا والتضحية في سبيل الخير العام، ليكون الصلاح فعل إيمان وشعلة هدى نضيء بها مساراتنا في هذا الزمن ببركة الشيوخ الأطهار ودعائهم وحكمتهم”.

وشارك في اللقاء جمع كبير من المشايخ الأعيان ومن مشايخ منطقة الشوف والجبل.

من جهة ثانية، استقبل الشيخ أبي المنى في دارته في بلدة شانيه أسرة موقع “إيكو وطن”ـ وقدّمت له دعوة للمشاركة في حفل اطلاق المنصة الإلكترونية المستقلة “ايكو وطن” نهاية الشهر الجاري.

وشرحت ناشرة ورئيسة تحرير المنصة ريما خداج حمادة له “طبيعة المنصة واستقلاليتها وتخصصها بالشقين الاقتصادي والبيئي، إلى جانب السياسي ورسالتها الاعلامية لتكون صوت الناس ووجعهم وصدى الوطن”، وتمنت خداج حمادة من الشيخ أبي المنى “مباركة المشروع والدعاء بالتوفيق”.

وكان اللقاء مناسبة رحب خلالها شيخ العقل بـ”الخطوة الإعلامية وكل المبادرات الآيلة إلى تعزيز قيم مهنة الصحافة واضطلاع أصحابها بالرسالة الإعلامية الصادقة لتكون جسر التواصل الإيجابي لكل ما يفيد الوطن وابنائه”. ورافق الوفد الشيخ هاني خداج.

كما استقبل شيخ العقل شادي الصفدي من الأردن، يرافقه المقدم في الامن العام داوود فياض.

كذلك، استقبل معتمدي مشيخة العقل في نيوجرسي وواشنطن سامي مرعي والعميد المتقاعد ماجد كرامة، ووفدا من راشيا ضم توفيق وهبي ونجليه المغترب المهندس ناضر والدكتور زاهي ووالدتهما في زيارة تقديرية لأبي المنى.

كما استقبل الشيخ سميح عبد الصمد، فالدكتورة خالدة عزام.

ومن زوار شيخ العقل مجموعة من عائلتي منذر وشيا ووكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في الجرد جنبلاط غريزي للبحث في قضية مشتركة.

واتصل أبي المنى لهذه الغاية بعضو “اللقاء الديموقراطي” النائب اكرم شهيب وقائد الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي وبعدد من المسؤولين الأمنيين، وتلقى اتصالا من رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العقيد طوني معوض لمتابعة القضية.