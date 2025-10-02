الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
أبي خليل وعطالله: الحكومة تمتنع عن تنفيذ قانون الانتخابات رغم وجود الحلول منذ 2021

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2025 4:03 مساءً
أبي خليل وعطالله بعد جلسة فرعية مناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية

أدلى النائب سيزار أبي خليل بتصريح بعد جلسة اللجنة الفرعية النيابية المعنية بدراسة قوانين الانتخابات، موضحًا أنه شارك مع زميله جورج عطالله في الاجتماع الذي حضرته الحكومة ممثلة بوزيري الداخلية والخارجية.

وأشار أبي خليل إلى أن الحكومة، وفق ما قاله وزير الداخلية، قررت عدم القيام بأي خطوة أو اقتراح حل، بانتظار تبلور المشهد السياسي، وهو ما أدى إلى توقف تنفيذ القانون. وأضاف: “الحكومة مطالبة بتنفيذ القانون الحالي، فالإشكاليات المطروحة قد تم التعامل معها مسبقًا من خلال لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية التي شكلت عام 2021، ووضعت الحلول لكل المشاكل التقنية التي يتم استخدامها اليوم كذرائع لعدم تطبيق القانون”.

وأكد أن إغفال الحكومة هذا الموضوع يمثل استنكافًا عن تنفيذ القانون وضربًا لمبدأ استمرارية المرفق العام والسلطة اللبنانية، داعيًا الحكومة إلى تقديم إجابات خطية حول الإشكاليات الحالية.

من جانبه، أشار النائب غسان عطالله إلى أن جميع الإشكاليات التقنية قد تم التعامل معها مسبقًا، وذلك من خلال عشر نقاط أقرتها اللجنة المشتركة عام 2021، مشددًا على أن هذه اللجنة عالجت الثغرات بشكل شامل، ومنحت الحكومة صلاحية تنفيذ الحلول دون الحاجة إلى العودة إلى المجلس النيابي.

وأضاف عطالله: “القانون يمنح المجلس الوزاري واللجنة المشتركة بين الوزارتين القدرة على وضع الحلول المناسبة، وما يُثار اليوم من مشكلات لا يشكل أي مانع قانوني أو تقني يمنع التطبيق الفعلي للقانون”.

