الأربعاء 5 ربيع الأول 1445 ﻫ - 20 سبتمبر 2023 |
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أبي رميا إلى مرسيليا.. وترقّب لاتفاقيّة تعاون!

منذ 20 ثانية
النائب سيمون أبي رميا

النائب سيمون أبي رميا

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غادر رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية، النائب سيمون أبي رميا، بيروت متوجهًا إلى مرسيليا في فرنسا حيث سيشارك في مؤتمر دولي تحت عنوان “البحر الابيض للمستقبل”، وذلك بدعوة من رئيس منطقة جنوب فرنسا «Région Sud» الوزير السابق رينو موزولييه (Renaud Muselier).

ويشارك في المؤتمر ممثلون للبلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط.

وينضم إلى أبي رميا ممثل عن اتحاد بلديات قضاء جبيل من أجل توقيع اتفاقية تعاون بين قضاء جبيل ومنطقة جنوب فرنسا، تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين المنطقتين ضمن التعاون اللامركزي بين المناطق.

وسيختم البابا فرنسيس المؤتمر يوم السبت المقبل، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويقيم قداسًا شعبيًا في ملعب كرة القدم في مرسيليا (stade vélodrome).

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