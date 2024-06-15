أبي رميا: الاتفاق بالتراضي في معمل الزوق الحراري تركيبة مصالح خطيرة

نشر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على منصة “إكس” انتقادات حادة حول الاتفاق بالتراضي بشأن معمل الزوق الحراري، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعكس تركيبة مصالح خطيرة وتقصير في معالجة المواد الخطرة.

وفي تغريدته، أشار النائب سيمون أبي رميا إلى أن العودة إلى نهج “الاتفاق بالتراضي” يعكس تركيبة مصالح مقلقة. وقال أبي رميا: “اتفاق بالتراضي. عدنا إلى نفس النغمة، تراضي يعني تركيبة مصالح.”

وأضاف أن هذا الموضوع يحمل خطورة كبيرة سواء من ناحية نوعية المواد الخطرة الموجودة في معمل الزوق الحراري والتقاعس في معالجتها، أو من ناحية الآلية المقترحة للتلزيم بالتراضي.

وأكد النائب أبي رميا على خطورة هذا الموضوع بقوله: “أكتفي اليوم بهذا القدر.” وختم بتأكيده على أنه، بصفته عضوًا في لجنة البيئة النيابية، سيتحدث بإسهاب حول هذا الموضوع بعد الدعوة إلى اجتماع لجنة البيئة النيابية بحضور الوزراء المعنيين.

تعكس تصريحات النائب سيمون أبي رميا القلق المتزايد حول إدارة معمل الزوق الحراري والخطوات المتبعة في التلزيم بالتراضي، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والمصالح المشتركة في هذا الملف الحساس. من المنتظر أن يتم مناقشة هذا الموضوع بشكل موسع في اجتماع لجنة البيئة النيابية المقبل.