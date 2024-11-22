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أبي رميا: الاستقلال هو نضال دائم

منذ ساعة واحدة
النائب سيمون أبي رميا

النائب سيمون أبي رميا

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كتب النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على منصة “أكس”: “منذ قيام لبنان، اعتادت مجموعات سياسية وطائفية لبنانية الاعتماد على مرجعيات خارجية لتحقيق مكاسب داخلية، برهنت الايام انها مكاسب ظرفية واهية على حساب العلاقة السليمة والطبيعية بين ابناء الوطن الواحد. لتحقيق الاستقلال الحقيقي، يجب اقتلاع هذه الذهنية من عقول من امتهنوا الارتهان إلى الخارج على حساب المصلحة الوطنية. الاستقلال هو نضال دائم”.

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