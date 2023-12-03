أبي رميا: سنعمل لتأمين البيئة الملائمة لـ "ذوي الاحتياجات الخاصة"

أشار النائب سيمون أبي رميا عبر منصة “إكس”، إلى أنّ في “٣ كانون الأول، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. شاركت بدعوة من جمعية “رسالة سلام” (message de paix) في ندوة حول الظروف الاجتماعية التي تحيط بالأشخاص ذوي الإعاقة برعاية المطران ميشال عون والوزير هكتور حجار. وتمحور اللقاء حول حقوق هؤلاء الأشخاص بالعمل في المؤسسات الخاصة والإدارات العامة”.

وأضاف: “على الصعيد الوطني، القانون ٢٠٠٠/٢٢٠ يُجبر الشركات أن يشكّل عدد الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة ٣٪ من مجموع العاملين فيها. لكن، لا أجهزة تراقب ولا مؤسسات تلتزم ولا مراسيم تطبيقية صدرت. لذا تعهدت بتقديم اقتراح قانون يسدّ الثغرات في هذا المجال.

على الصعيد الجبيلي، ١٧٩٦ شخص ينتمون إلى هذه الفئة. فقط ١٧٠ يستفيدون من حضور وعمل مؤسستين في المنطقة: “رسالة سلام” وكاريتاس”.

تابع: “سنعمل جاهدين لتعزيز وتفعيل هذه المبادرات الخاصة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتأمين البيئة الملائمة لاحتضان إخوتنا من ذوي الإعاقة. هذا اليوم العالمي ليس للاحتفال فقط وسط أجواء الخطابات والبرامج التلفزيونيّة وما إلى هنالك، إنمّا هو يوم يخصّ الجميع أيضًا، للتفكير ولو قليلاً بالمعاق ومحاولة المساعدة كلّ حسب إمكانيّاته وطاقته. فلنتحد ونعمل ونُنتج”.

٣ كانون الاول، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

شاركت بدعوة من جمعية "رسالة سلام" ( message de paix ) في ندوة حول الظروف الاجتماعية التي تحيط بالاشخاص ذوي الاعاقة برعاية المطران ميشال عون والوزير هكتور حجار. وتمحور اللقاء حول حقوق هؤلاء الاشخاص بالعمل في المؤسسات الخاصة… pic.twitter.com/E082oNsvLD — Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) December 3, 2023