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أبي رميا: قيامة لبنان ممكنة مع توحّد شعبه

منذ 6 دقائق
سيمون أبي رميا

سيمون أبي رميا

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كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة إكس: “هو أحد القيامة عند الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي…

بعد معاناة درب الجلجلة قام المسيح ودحرج صخرة الموت ونشر شعلة النور من قبره المقدّس…

ولبنان بالرغم مما يعيشه من ألم ومعاناة على درب الجلجلة بفعل الأخطار المحدقة به من أزمات سياسية ومالية ووجودية. نور الأمل لم ينطفىء وقيامة لبنان ممكنة مع توحّد شعبه وتوفر الإرادة لخلاصه.”

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