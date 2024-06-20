الخميس 14 ذو الحجة 1445 ﻫ - 20 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبي رميا: لاستكمال الضغط على المجتمع الدولي لإعادة النازحين إلى سوريا

منذ ساعتين
النائب سيمون أبي رميا

النائب سيمون أبي رميا

A A A
طباعة المقال

كتب عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على “اكس”: “اجتمعنا اليوم من خلال لجنة الشؤون الخارجية النيابية مع مدير البنك الدولي في المنطقة جان كريستوف كاريه للاطلاع على التقرير الذي تناولتُه امس حول التداعيات المالية والاجتماعية للنزوح السوري في لبنان”.

وأضاف: “كما اشرت أمس، الأرقام مخيفة وهي ادنى من الواقع اذ ان التقرير اعتبر ان عدد النازحين السوريين هو مليون و500 الف نازح بينما تؤكد الاحصاءات المتعددة انه تخطى المليونين. حتى ان البنك الدولي أشار ان هذا الرقم يمكن ان يكون غير دقيق”.

ولفت أبي رميا إلى أن “من جهة أخرى، من الواضح ان السبب الرئيسي لهذا العدد الهائل من النازحين هو مالي اقتصادي بامتياز وليس سياسيا مما يعني ان بقاء النازحين في لبنان سببه المساعدات المالية التي يتلقونها من المؤسسات والجهات الدولية المانحة”.

واعتبر ان “في كل الاحوال، اصبح في متناول أيدينا كممثلين للأمة تقريراً دولياً مع ارقام مخيفة مما يخوّلنا استكمال الضغط على المجتمع الدولي لاعادة سريعة وآمنة للنازحين إلى سوريا وتأمين الدعم المالي لهم في بلادهم”.

وختم أبي رميا: “يجب ان نركّز جهدنا الدبلوماسي لتحقيق هذا الهدف”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني
    وزير الخارجية الإيراني بالوكالة يحذر إسرائيل من عواقب توسيع رقعة الحرب إلى لبنان
    قتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي
    إسرائيل تستعد لاحتمال دفن جماعي بسبب تصعيد المواجهات مع حزب الله
    بيان من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. ماذا يتضمن؟

    الأكثر قراءة

    وليد جنبلاط
    كيف علّق جنبلاط على تهديد نصرالله لقبرص؟
    الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    نصر الله يتوعد دولة أوروبية بأنها ستكون "جزءا من الحرب".. ومسؤول فيها يحذر!
    رئيس قبرص "نيكوس خريستودوليدس"
    رئيس قبرص يرد على تهديد نصر الله.. "تصريحاته غير لطيفة"