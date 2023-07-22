السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
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أبي رميا: لا يمكن تحميل الفرنسيّين وزر الفشل اللبناني

منذ 46 دقيقة
النائب سيمون أبي رميا

النائب سيمون أبي رميا

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أوضح عضو تكتّل “لبنان القوي” النّائب سيمون أبي رميا، أنّ “الموفد الشّخصي للرّئيس الفرنسي من أجل لبنان جان إيف لودريان، سيصل إلى لبنان يوم الثّلاثاء المقبل ويغادر الخميس، ولم تُحدَّد المواعيد بعد، وكلّ الكتل النيابية تنتظر زيارته”.

وأكّد، في تصريح تلفزيوني، أنّ “لا اعتماد لأسماء معيّنة، وبحسب معطياتي أنّه حتّى في اجتماع اللّجنة الخماسيّة، لم يتمّ اعتماد أسماء معيّنة”.

مشيرًا إلى أنّ “الزّيارة شاقّة وصعبة، لأنّ اللّبنانيّين شاقّون وصعبون، ولا يمكن تحميل الفرنسيّين وزر الفشل، الّذي هو فشل لبناني بامتياز”.

ولفت أبي رميا إلى “أنّني لا أتوقّع إنتاج رئيس للجمهوريّة بعد هذه الزّيارة، وهي للتّأكيد على الاهتمام الفرنسي بالواقع اللّبناني، ومسألة طاولة الحوار قد طُويت”.

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