أبي رميا لثوار ١٧ تشرين: لتنقية صفوفكم من المتلوّنين والمرتزقة

غرّد النائب “سيمون ابي رميا”، عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “الى ثوار ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ : اشارككم توصيف الواقع المرير وارادة مكافحة الفساد المستشري، والنقمة على السياسات المالية والاقتصادية، والقرف من نظام المحاصصة وتقاسم جبنة السلطة”، مشيرًا الى أنه يختلف معهم على عبارة “كلّن يعني كلّن”.

واعتبر أن هذه العبارة هي “براءة ذمة للفاسدين المتمرّسين، واتهام جائر بحق الأوادم”، مضيفًا: “قواسم مشتركة تجمعنا وبعض الامور تباعدنا”.

ورأى أن على الوسط السياسي تنقية صفوفه من الفاسدين والمرتهنين، داعيًا “ثوار 17 تشرين” الى تنقية صفوفهم من المتلوّنين والمرتزقة الذين عبثوا بالحراك في بعده العفوي في بداياته.

وأضاف: “يبقى الحوار الواقعي هو الخلاص من خلال وحدة مواقفنا لتحقيق اهدافنا القيمية المشتركة”.