أبي رميا: لدعم موقف لبنان الداعي الى العودة السريعة للنازحين الى بلادهم

دعا النائب سيمون أبي رميا في كلمةٍ له في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية في مونتينيغرو (يضم ٩٢ مجلسا نيابيا)، ممثلاً مجلس النواب اللبناني في لجنة العلاقات البرلمانية التابعة للجمعية، النواب الممثلين لبلادهم، الى “دعم موقف لبنان الداعي الى العودة السريعة للنازحين السوريين الى بلادهم والضغط على حكوماتهم للعمل في هذا الاتجاه خاصة الدول المعنية والمعرضة لدخول النازحين اليها عبر البحر”.

كما كانت للنائب أبي رميا لقاءات مع مسؤولين في الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية من أجل تفعيل التنسيق مع المجلس النيابي اللبناني على مختلف الأصعدة، وخصوصاً تدريب الموظفين على التقنيات الحديثة ونقل التجارب الناجحة في برلمانات العالم الى المجلس النيابي اللبناني.