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أبي رميا: للوقوف إلى جانب المخاتير في كامل حقوقهم

منذ ساعة واحدة
سيمون أبي رميا

سيمون أبي رميا

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لمناسبة يوم المختار، غرّد النائب سيمون أبي رميا عبر “تويتر”: “يوم المختار.. تحية إلى مخاتير لبنان وبخاصة إلى مخاتير قضاء جبيل، الذين يعانون من إضراب أو غياب الموظفين في الإدارات العامة”.

أبي رميا أضاف: “هم الأقرب إلى المواطنين بيومياتهم.. يستحقون منا كل التقدير والوقوف إلى جانبهم في كامل حقوقهم. مع لفتة خاصة إلى مختار اهمج موريس الغبري الذي غادرنا منذ أسابيع”.

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