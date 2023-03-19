أبي رميا: للوقوف إلى جانب المخاتير في كامل حقوقهم

لمناسبة يوم المختار، غرّد النائب سيمون أبي رميا عبر “تويتر”: “يوم المختار.. تحية إلى مخاتير لبنان وبخاصة إلى مخاتير قضاء جبيل، الذين يعانون من إضراب أو غياب الموظفين في الإدارات العامة”.

أبي رميا أضاف: “هم الأقرب إلى المواطنين بيومياتهم.. يستحقون منا كل التقدير والوقوف إلى جانبهم في كامل حقوقهم. مع لفتة خاصة إلى مختار اهمج موريس الغبري الذي غادرنا منذ أسابيع”.

يوم المختار …

تحية الى مخاتير لبنان وخاصة الى مخاتير قضاء جبيل الذين يعانون من اضراب او غياب الموظفين في الادارات العامة.

هم الاقرب الى المواطنين بيومياتهم… يستحقون منا كل التقدير والوقوف الى جانبهم في كامل حقوقهم.

مع لفتة خاصة الى مختار اهمج موريس الغبري الذي غادرنا منذ اسابيع pic.twitter.com/GA9BFfqtZd — Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) March 19, 2023