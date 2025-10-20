أبي رميا من باريس: لتعزيز الشراكة اللبنانية – الأوروبية وتسريع عودة النازحين السوريين

في إطار مهامه كرئيس للجنة الصداقة النيابية اللبنانية – الفرنسية وعضو لجنة الصداقة مع البرلمان الأوروبي، زار النائب سيمون أبي رميا العاصمة باريس، حيث عقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين والنواب الأوروبيين تناولت العلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الأوروبي والقضايا اللبنانية الراهنة.

وخلال الزيارة، التقى أبي رميا نائب رئيس البرلمان الأوروبي يونيس عمرجي (Younis Omarjee)، وجرى البحث في دور الاتحاد الأوروبي في دعم لبنان والمساهمة في تأمين العودة السريعة والآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم، مع الاتفاق على بلورة مبادرات مشتركة خلال زيارة قريبة إلى بروكسل لوضع آليات تنفيذية عملية لهذا الملف الحيوي.

كما عقد اجتماعاً مع عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني (Thierry Mariani)، خُصّص لبحث الأوضاع اللبنانية الراهنة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار، ودور البرلمان الأوروبي في مساندة المؤسسات اللبنانية بمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أبي رميا خلال لقاءاته على أهمية الشراكة اللبنانية – الأوروبية وضرورة تعزيز قنوات التواصل البرلماني لدعم الاستقرار في لبنان والمنطقة، مشددًا على وجوب إيجاد حل سريع لأزمة النزوح السوري، خاصة بعد سقوط نظام الأسد واعتراف الدول بالقيادة السورية الجديدة.