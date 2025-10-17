الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبي رميا مهنئاً لوكورنو: نأمل التنسيق لدعم لبنان والجيش اللبناني

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2025 4:19 مساءً
النائب سيمون أبي رميا

النائب سيمون أبي رميا

A A A
طباعة المقال

توجه رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا برسالة تهنئة إلى رئيس الحكومة الفرنسية الجديد سيباستيان لوكورنو جاء فيها:

” دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم الاستاذ سيباستيان لوكورنو المحترم،أتقدّم إليكم بأحرّ التهاني بمناسبة تعيينكم في رئاسة الحكومة وتشكيلكم للحكومة الجديدة، متمنّياً لكم دوام التوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية.

كما أودّ أن أعبّر عن رغبتي الصادقة في تعزيز العلاقات بين فرنسا ولبنان، في ضوء زياراتكم الأخيرة إلى لبنان ومعرفتكم العميقة بأوضاعه. وإنّ خبرتكم السابقة كوزيرٍ للقوات المسلحة الفرنسية تمنحكم فهماً دقيقاً للمسؤوليات والتحدّيات التي تواجه الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة.

آمل كذلك أن يتمّ التنسيق الوثيق مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون من أجل دعم لبنان، وتنظيم المؤتمرات المقبلة لدعم الجيش اللبناني، والمساهمة في إعادة إعمار البلاد. كما أعبّر عن أملي في أن تعمل فرنسا على مساعدة لبنان في استعادة سيادته الكاملة، وبذل الجهود اللازمة للضغط من أجل انسحاب القوات الإسرائيلية ووقف جميع الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.

وتفضلوا، دولة الرئيس، بقبول فائق الاحترام والتقدير.”

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الطاقة والمياه جو صدي
    الرئيس عون بحث مع وزير الطاقة والمياه شؤون الوزارة وواقع قطاع الكهرباء في لبنان
    السيارة المستهدفة في خربة سلّم
    فيديو وصور.. مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في خربة سلّم
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
    الرئيس عون عرض مع سلام الأوضاع العامة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية

    الأكثر قراءة

    عنصر من شعبة المعلومات
    عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
    قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
    القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
    مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
    نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟