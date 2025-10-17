أبي رميا مهنئاً لوكورنو: نأمل التنسيق لدعم لبنان والجيش اللبناني

توجه رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا برسالة تهنئة إلى رئيس الحكومة الفرنسية الجديد سيباستيان لوكورنو جاء فيها:

” دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم الاستاذ سيباستيان لوكورنو المحترم،أتقدّم إليكم بأحرّ التهاني بمناسبة تعيينكم في رئاسة الحكومة وتشكيلكم للحكومة الجديدة، متمنّياً لكم دوام التوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية.

كما أودّ أن أعبّر عن رغبتي الصادقة في تعزيز العلاقات بين فرنسا ولبنان، في ضوء زياراتكم الأخيرة إلى لبنان ومعرفتكم العميقة بأوضاعه. وإنّ خبرتكم السابقة كوزيرٍ للقوات المسلحة الفرنسية تمنحكم فهماً دقيقاً للمسؤوليات والتحدّيات التي تواجه الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة.

آمل كذلك أن يتمّ التنسيق الوثيق مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون من أجل دعم لبنان، وتنظيم المؤتمرات المقبلة لدعم الجيش اللبناني، والمساهمة في إعادة إعمار البلاد. كما أعبّر عن أملي في أن تعمل فرنسا على مساعدة لبنان في استعادة سيادته الكاملة، وبذل الجهود اللازمة للضغط من أجل انسحاب القوات الإسرائيلية ووقف جميع الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.

وتفضلوا، دولة الرئيس، بقبول فائق الاحترام والتقدير.”