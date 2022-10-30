أبي رميا: "نحن مكملين" لأننا أصحاب قضية

قال النائب “سيمون ابي رميا” في “يوم الوفاء” لـ”ميشال عون:” نحن اليوم نقول لكل من يعتبر هذه المحطة النهاية، انه مخطىء لأنها محطة من مسار طويل بدأ عام ١٩٨٨ ولن ينتهي اليوم”.

وأكّد أبي رميا :”نحن “مكملين” لأننا لسنا أصحاب سلطة ونفوذ، انما أصحاب قضية، وزعامة العماد والرئيس ميشال عون ليست زعامة رئاسة او منصب بل هي تمثّل شعبا يثق به ثقة مطلقة، ويجدد اليوم هذه الثقة.

كما أشار الى أنّ “هذا الشعب سيبقى وفيًا للقضية، على الرغم من كل محاولات القضاء على صورة ميشال عون والتيار الوطني الحر”، مضيفًا: “عندما قالوا تسونامي انتهى اثبتنا العكس في الانتخابات النيابية، وعاد التيار على رأس أكبر كتلة نيابية”.

في السياق نفسه، قال: “من يراهن على انتهاء الحالة العونية ودور التيار نقول له هذه أوهام، فالمسيرة ستستكمل على خطى ومبادئ ميشال عون”.