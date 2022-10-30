الأحد 5 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 30 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبي رميا: "نحن مكملين" لأننا أصحاب قضية

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2022 10:55 صباحًا
سيمون أبي رميا

سيمون أبي رميا

A A A
طباعة المقال

قال النائب “سيمون ابي رميا” في “يوم الوفاء” لـ”ميشال عون:” نحن اليوم نقول لكل من يعتبر هذه المحطة النهاية، انه مخطىء لأنها محطة من مسار طويل بدأ عام ١٩٨٨ ولن ينتهي اليوم”.

وأكّد أبي رميا :”نحن “مكملين” لأننا لسنا أصحاب سلطة ونفوذ، انما أصحاب قضية، وزعامة العماد والرئيس ميشال عون ليست زعامة رئاسة او منصب بل هي تمثّل شعبا يثق به ثقة مطلقة، ويجدد اليوم هذه الثقة.

كما أشار الى أنّ “هذا الشعب سيبقى وفيًا للقضية، على الرغم من كل محاولات القضاء على صورة ميشال عون والتيار الوطني الحر”، مضيفًا: “عندما قالوا تسونامي انتهى اثبتنا العكس في الانتخابات النيابية، وعاد التيار على رأس أكبر كتلة نيابية”.

في السياق نفسه، قال: “من يراهن على انتهاء الحالة العونية ودور التيار نقول له هذه أوهام، فالمسيرة ستستكمل على خطى ومبادئ ميشال عون”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب طوني فرنجية
    فرنجية: طرح أسماء لا حظوظ رئاسية لها يعزّز الفراغ
    وزارة الخارجية والمغتربين
    بعد كارثة حادث التدافع.. وزارة الخارجية تعزّي كوريا الجنوبية
    رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر
    الأسمر: نأمل أن يأتي رأس الهرم سليمًا حتى تنتظم السلطات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    منشقون عن التيار يشكلون جبهة ضد باسيل.. ومفاجأة في الأسماء!
    إليسا
    بالفيديو: إليسا تدعم شيرين وتؤدي أغنية "مشاعر" في موسم الرياض
    بعبدا
    استعدادات لمشهد غريب لا يقر به العرف ولا الدستور!