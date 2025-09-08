أبي رميا يدعو إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن حرية الإعلام

اتصل النائب سيمون أبي رميا بالإعلامي وليد عبود معبّرًا عن كامل تضامنه واستنكاره الشديد لمحاولات الترهيب التي يتعرض لها، والتي تشكّل اعتداءً صارخاً على حرية الإعلام وحق الصحافة في نقل الحقيقة بموضوعية وشفافية. إن استهداف الإعلاميين بالضغط والتهويل هو استهداف مباشر للرأي العام ولحق المواطنين في الاطّلاع على الوقائع كما هي. إننا نؤكد أنّ حماية الكلمة الحرة واحترام التنوّع في الآراء هو حجر أساس في بناء دولة القانون والمؤسسات، وأي مساس بها هو مساس بمقومات الديمقراطية.

ودعا ابي رميا جميع القوى والجهات المعنية إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن حرية الإعلام وعن سلامة الإعلاميين، والتصدّي لكل محاولات تكميم الأفواه أو زعزعة الثقة بالرسالة الإعلامية الوطنية.