الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبي رميا يدعو إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن حرية الإعلام

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2025 9:39 مساءً
النائب سيمون أبي رميا

النائب سيمون أبي رميا

A A A
طباعة المقال

اتصل النائب سيمون أبي رميا بالإعلامي وليد عبود معبّرًا عن كامل تضامنه واستنكاره الشديد لمحاولات الترهيب التي يتعرض لها، والتي تشكّل اعتداءً صارخاً على حرية الإعلام وحق الصحافة في نقل الحقيقة بموضوعية وشفافية. إن استهداف الإعلاميين بالضغط والتهويل هو استهداف مباشر للرأي العام ولحق المواطنين في الاطّلاع على الوقائع كما هي. إننا نؤكد أنّ حماية الكلمة الحرة واحترام التنوّع في الآراء هو حجر أساس في بناء دولة القانون والمؤسسات، وأي مساس بها هو مساس بمقومات الديمقراطية.

ودعا ابي رميا جميع القوى والجهات المعنية إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن حرية الإعلام وعن سلامة الإعلاميين، والتصدّي لكل محاولات تكميم الأفواه أو زعزعة الثقة بالرسالة الإعلامية الوطنية.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار خلال سلسلة لقاءاته اليوم في الوزارة
    سلسلة لقاءات عقدها وزير الداخلية.. إليكم التفاصيل
    وزير الطاقة والمياه جو الصدي
    وزير الطاقة: الشمس طالعة والناس قاشعة
    النائب ميشال معوض
    ميشال معوض: كلّ التضامن مع الإعلامي الحرّ وليد عبود

    الأكثر قراءة

    عناصر من مكتب مكافحة المخدرات
    مرحلة "اللا دولة" في لبنان ولت.. الدولة تعلن الحرب على الكبتاغون
    شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والعلم الإيراني. رويترز
    تقرير دولي يفضح النووي الإيراني.. طهران توقع مصيرها الأسود بيدها!
    رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
    برّي: لا نمانع مناقشة سلاح “الحزب” ولكن بشرط!