أبي رميا يضع عون في أجواء "لقاءاته الباريسيّة"

زار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا الرئيس السابق ميشال عون معايدًا، حيث كانت جولة أفق على الأوضاع المحلية والملفات الراهنة.

هذا وأطلع أبي رميا عون على لقاءاته الباريسية في زيارته الأخيرة لفرنسا، وعلى نشاطات “لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية” التي يرأسها.

كان عون قد قال في وقت سابق، خلال مقابلة تلفزيونية: “الله منحني الصبر والقوة لأواجه منظومة الفساد طوال السنوات الست الماضية، وسأكمل طبعاً، ولن أتوقف عن المواجهة، وعندما يكون الهدف واضحاً وإصلاحياً، وعندما يعمل الإنسان وفق ما يمليه ضميره فإنه لا يخطئ”.

كما قال إن “النائب جبران باسيل يتعرّض إلى هجوم كبير ويحاولون إعدامه معنوياً وإعدام صورته، لكن الحمدلله إنّه قوي وقادر على التحمّل”، موضحًا أنه “من أصعب الأمور التي اعترضتني في الحكم كانت مواجهة المنظومة التي تحمي حاكم المصرف المركزي، المسؤول الأول عما يحصل”.