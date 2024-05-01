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أبي رميا: يعيش لبنان أسوأ مرحلة اجتماعية في تاريخه

منذ 6 دقائق
سيمون أبي رميا

سيمون أبي رميا

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كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة “إكس”:

“يعيش لبنان أسوأ مرحلة اجتماعية في تاريخه، إذ أن منظمة العمل الدولية قدّرت أن معدل البطالة في لبنان في العام ٢٠٢٢ تخطى ٢٩،٦٪، بينهم ٤٨،٩٪ من العاطلين عن العمل في بطالة طويلة الأمد وان ٤٧،٨٪ هم من الشباب. أرقام كارثية تدل على الوضع المزري الذي يعيشه مجتمع القوى العاملة المولج به النهوض بالأوطان. وبالرغم من هول الأرقام، حتى هذه اللحظة لا يوجد خطة تعطي امالاً للمستقبل مما جعل ٦٣٪ من المستطلعين وهم من الشباب يقولون أنهم يحلمون بالهجرة. في هذا اليوم، عيد العمل والعمال، كل أفكاري تذهب إلى هؤلاء العاطلين عن العمل قبل الذين يعملون لأنهم يعيشون المأساة ويعانون الإحباط. لذا، سنبدأ مع السلطات والإدارات المحلية والمؤسسات الدولية مع لجنة الشباب النيابية سلسلة اجتماعات تتمحور حول هذا الملف، بالتحديد لمكافحة البطالة، كي يكون لنا محاولة مساهمة في خلق فرص عمل خاصة للشباب عندها يستعيد هذا العيد رونقه ومعناه”.

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