“أبّة” صغيرة لدولار السوق السوداء صباحاً

سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعاً طفيفاً، إذ تراوح ما بين الـ24800 ليرة للشراء و24700 ليرة لبنانية للبيع.

هذا وشهدت الليرة اللبنانية تحسناً في قيمتها أمام الدولار الأميركي ما أدى لخفض سعر الخبز والمحروقات الجمعة.

وكان قد سمح البنك المركزي للمواطنين في وقت سابق بإمكانية استبدال الليرة بالدولار من المصارف وفق سعر صرف منصة “صيرفة” التابعة للبنك.

يذكر أنه تفاقمت الأزمة المالية في لبنان منذ عامين، حيث وصفها البنك الدولي بأنها “واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث”.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر؛ وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.