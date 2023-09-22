أجندات خطرة.. وخوف محدق على الأمن!

ربط الوزير السابق مروان شربل، حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية بالاشتباكات الأمنية الأخيرة في مخيم عين الحلوة، مشيرًا إلى القراءات التي تحدثت عن طلب الأميركيين تحصين المخيم.

وأبدى شربل خشيته من تجدد الاشتباكات في عين الحلوة “لكونها امتدادًا للصراع الفلسطيني الداخلي في الضفة”، وفنّد في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنّ المجموعات التي تواجه حركة فتح وتسعى للسيطرة على المخيم هي مجموعات متشددة بالإضافة إلى عدد من الإرهابيين المطلوبين من الدولة اللبنانية.

وحذّر شربل من انكفاء حركة فتح وسيطرة المتطرفين على المخيم، وقال “حينها يصبح الخوف على الأمن محدقًا نظرًا لأجنداتهم الخطرة”.

وإذ طمأن شربل ألا خوف من اندلاع حرب، اعتبر أنّ “تزايد عدد الجرائم أمر طبيعي”، متسائلاً “هل يمكن أن يبقى البلد آمنًا بشكل كامل في ظل الظروف الراهنة”؟، ومشيرًا إلى الأزمات الاقتصادية وتداعياتها على القطاع الاستشفائي والغذائي.