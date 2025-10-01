أجواء باردة في هذه الأوقات.. طقس أيلول مستقر!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يُسيطر طقس مستقر نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع عودة درجات الحرارة للارتفاع بشكلٍ تدريجي.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين ٢١ و٢٩، في طرابلس بين ١٨ و٢٥ درجة وفي زحلة بين ١٣ و٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً بالاجمال مع احتمال تساقط أمطار خفيفة بشكل متفرق خصوصا في المناطق الجبلية في الفترة الصباحية، مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل، ثم يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئياً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع أجواء باردة نسبياً خلال الليل وساعات الصباح الأولى، خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.

الجمعة: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الساحلية.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة شمال البلاد، سرعتها بين ١٥ و٤٥ كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على الجبال بسبب تكوّن الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٧٠%.

حال البحر: مائج إجمالاً.

حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

الضغط الجوي: ١٠١٤ HPA أي ما يعادل ٧٦١ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٣٣.

ساعة غروب الشمس: ١٨:٢١.