أجواء باردة ليلاً خاصة في هذه المناطق.. ماذا في توقعات الطقس؟

منذ 43 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة ليلاً خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم غد الخميس حيث ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض نسبة الرطوبة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

– قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات.

– دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

الخميس:

– صاف الى قليل الغيوم.

– ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية يرافقها انخفاض بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح.

الجمعة:

– صافٍ اجمالاً.

– ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.

– بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

– رياح ناشطة واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء خاصة في المناطق الجنوبية.

السبت:

– قليل الغيوم الى غائم جزئياً.

– انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

– يتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.

