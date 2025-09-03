أجواء خريفية ستُسيطر على لبنان

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يسيطر طقس صيفي معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين ٢٤ و٣٢، في طرابلس بين ٢٢ و٣١ درجة وفي زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.

وتحذير من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية لليومين المقبلين.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية كما تنشط الرياح أحياناً، لذا نحذر من ارتفاع موج البحر.

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وتبقى درجات الحرارة من دون تعديل يذكر.

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى من دون تعديل يذكر على الجبال وفي الداخل.

السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة تتراوح سرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٥٥ و٧٥%.

حال البحر: مائج.

حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

الضغط الجوي: ١٠٠٦ HPA أي ما يعادل: ٧٥٥ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٦:١٢.

ساعة غروب الشمس: ١٩:٠٣.