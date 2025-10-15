أجواء خريفية وطقس مستقر يسيطر على لبنان خلال الأيام المقبلة

تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على الحوض الشرقي للمتوسط، ما يؤدي إلى طقس مستقر على لبنان خلال الأيام القادمة، مع أجواء خريفية ودرجات حرارة ليلية أقل من معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع.

يُذكر أن معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول يتراوح في بيروت بين 21 و29 درجة، وفي طرابلس بين 20 و28 درجة، أما في زحلة فيتراوح بين 13 و27 درجة.

الطقس المتوقع:

الأربعاء: صافٍ إلى قليل الغيوم، دون تعديل يذكر على درجات الحرارة الساحلية، بينما تنخفض قليلاً على الجبال والداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الخميس: قليل الغيوم إجمالاً، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والساحل، وبقاء الحرارة مستقرة في الداخل، فيما ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساءً.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، وتشكّل ضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، مع استمرار الضباب المحلي على المرتفعات وارتفاع إضافي طفيف في درجات الحرارة.