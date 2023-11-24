أجواء شبه طبيعية جنوبًا.. ومناشدة لإعادة الكهرباء إلى علما الشعب

تسود قرى وبلدات قضاء صور في القطاع الغربي أجواء شبه طبيعية، ولوحظت حركة سير مقبولة على طول الخط الساحلي الممتد حتى الناقورة.

كما عاد العمل إلى طبيعته في سهل الناقورة، وذلك تزامنًا مع الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ منذ الساعة السابعة من صباح اليوم في قطاع غزة.

إلى ذلك، ناشد نائب رئيس بلدية علما الشعب وليم حداد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، “التحرك والعمل على إعادة التيار الكهربائي للبلدة بعد انقطاع منذ أكثر من عشرة أيام”.

كما ناشد رئيس البلدية المعنيين لإعادة العمل في محطة “ألفا” التي توقف العمل بها منذ مدة.