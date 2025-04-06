أجواء شتوية بامتياز ابتداءً من الخميس.. ماذا في التفاصيل؟

يسيطر منخفض جوّي على تركيا، يؤثّر على بعض المناطق اللبنانية يومي السبت والأحد بعد الظهر بطقس متقلّب مع أمطار محلية واحتمال عواصف رعدية.

ووفقاً لتقرير الأب إيلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية والطقس، ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع بشكلٍ سريع وملحوظ نتيجة تمدّد تيارات مدارية دافئة من صحراء مصر وسيناء نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، وتشتد سرعة الرياح الجنوبية بين الحين والآخر تحمل معها الغبار، ما يؤدّي الى تراجع في نسبة الرطوبة.

ويدخل لبنان ومعه سوريا وفلسطين والاردن في ذروة الموجة الدافئة بين الاثنين بعد الظهر ومساء الاربعاء فتلامس درجات الحرارة ساحلا 28-30 (بخاصة في الجنوب)، وبقاعاً 25-26 وجبلاً 24.

تنحرف صباح الخميس الموجة الدافئة نحو العراق وتشتد سرعة الرياح الجنوبية الغربية لتتخطى 85 كم في الساعة فيتحوّل الطقس الى عاصف بحيث يصل جزء من المنخفض الجوّي البارد الذي سيضرب تركيا، وتنهار درجات الحرارة بمعدل 9 الى 10 درجات مئوية ساحلاً، وبين 17 و 23 درجة جبلاً وبقاعاً، وتتهيأ الاجواء لتصبح شتوية بامتياز بين الخميس بعد الظهر ويوم الاحد، ويُتوقع ان تتعمق الموجة القطبية على ارتفاع 1600متر بشكل ملحوظ ما يؤدي الى تساقط كثيف للثلوج على الجبال المرتفعة وقد تلامس المتوسطة ايضاً، الامر الذي سنعطي عنه شرحاً وافياً صباح الخميس المقبل.

وأشار الأب خنيصر إلى أن أسبوع الشعانين سيجمل طقساً يجمع بين دفء الصحاري وبرودة القطب الشمالي فاستعدوا لأحد الشعانين البارد والممطر، فأمطار نيسان المقبلة علينا ستنعش الأرض وتُروي الطبيعة بمعدّل هطولات سيتراوح بين 15 و 90 مم

الحرارة على الساحل ليوم الاحد: 24 نهاراً و 16 ليلاً

في البقاع: 23 نهاراً و 09 ليلا

على الجبال 1200 متر: 20 نهاراً و 08 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 14 نهاراً و 03 ليلاً

الرياح: جنوبية سرعتها 15 كم في الساعة تنشط احيانا لتلامس 30 كم

الضغط الجوّي: 1012hpa

الرطوبة: 70% قبل الظهر و 87% مساء

حرارة المياه 20 درجة.