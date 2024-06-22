أجواء صيفية بامتياز.. إليكم توقعات الطقس في نهاية الأسبوع

يؤثر طقس صيفي معتاد في كل المناطق اللبنانية مع تمحور الحرارة حول المعدلات، فيما تبقى الرطوبة عالية ساحلاً.

تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

درجات الحرارة: تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية على الساحل، وبين 16 و34 درجة في المناطق البقاعية، وبين 17 و25 درجة على ارتفاع 1000 متر.

الجو: مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل.

الرياح: جنوبية غربية ضعيفة، سرعتها بين 20 و40 كم/س، وتشتد في الداخل.

الرطوبة السطحية على الساحل: بين 60 و90٪.

الضغط الجوي السطحي: 1010 hPa.

الرؤية: جيدة.

حالة البحر: منخفض ارتفاع الموج، ودرجة حرارة سطح المياه 27 درجة مئوية.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأحد: مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل. تتراوح درجات الحرارة بين 24 و30 درجة مئوية على الساحل، وبين 16 و34 درجة في المناطق البقاعية، وبين 17 و25 درجة على ارتفاع 1000 متر. الرياح جنوبية غربية ضعيفة، سرعتها بين 20 و40 كم/س، تنشط في الداخل.

الاثنين: مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل. تتراوح درجات الحرارة بين 24 و31 درجة مئوية على الساحل، وبين 16 و35 درجة في المناطق البقاعية، وبين 17 و26 درجة على ارتفاع 1000 متر. الرياح جنوبية غربية ضعيفة، سرعتها بين 20 و40 كم/س، تنشط في الداخل.