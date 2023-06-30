أجواء صيفيّة معتادة في لبنان.. كيف سيكون الطقس مع بداية تمّوز؟

يسيطر طقس صيفي معتاد ورطب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم إجمالًا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا من دون تعديل بدرجات الحرارة، كما يستمر تكوّن الضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل 16 الى 34 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.