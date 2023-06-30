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أجواء صيفيّة معتادة في لبنان.. كيف سيكون الطقس مع بداية تمّوز؟

30 - يونيو - 2023
طقس لبنان

طقس لبنان

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يسيطر طقس صيفي معتاد ورطب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم إجمالًا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا من دون تعديل بدرجات الحرارة، كما يستمر تكوّن الضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل 16 الى 34 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

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