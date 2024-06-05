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أحد أخطر المطلوبين بجرائم الاتجار بالأشخاص والتهريب.. في قبضة الأمن

منذ ساعتين
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم على الأراضي اللبنانية كافّة.

توافرت معلومات لمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، عن وجود في بلدة العبودية المدعو ع. م. (من مواليد عام 1984، لبناني)، وهو أحد أخطر المطلوبين بجرائم الاتجار بالأشخاص والتهريب عبر البحر.

بتاريخ 02-06-2024 ونتيجة المتابعة، داهمت قوة من المفرزة مكان تواجده في البلدة المذكورة، وتم توقيفه. وتبيّن أنه يوجد بحقه /4/ مذكرات توقيف بجرم الاتجار بالأشخاص وتأليف عصابة مسلّحة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

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