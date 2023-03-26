الأحد 4 رمضان 1444 ﻫ - 26 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أحد أفراد عصابة سلب بقبضة الأمن

منذ 20 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السلب بقوة السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، توصلت الشعبة إلى تحديد مكان تواجد أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح، والذي شارك بعملية سلب محل مجوهرات في محلة الاشرفية وهو المدعو:

ب. ب. (مواليد عام 1987، لبناني) من اصحاب السوابق بجرائم ترويج وتعاطي المخدرات.
أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بتاريخ 13/3/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة طريق المطار على متن دراجة آليّة -تبين انها استخدمت خلال تنفيذ عملية السلب المذكورة- تم ضبطها-.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية سلب محل مجوهرات بقوة السلاح في محلة الأشرفية، وانّ حصته من العملية كانت حوالي /3،500/ دولار أميركي، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

تم حجز الدراجة النارية عدليا، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

    المزيد من أخبار لبنان

    الطقس
    منخفض جويّ بفعالية ضعيفة اليوم... إلى متى يستمرّ؟
    بكركي
    المجلس العام الماروني لميقاتي: تراجع عن قرارك
    محافظ بيروت مروان عبود
    بعد استهزاء بـ "التوقيت الهجري".. محافظ بيروت يأمر بفتح تحقيق!

    الأكثر قراءة

    محافظ بيروت مروان عبود
    بعد استهزاء بـ "التوقيت الهجري".. محافظ بيروت يأمر بفتح تحقيق!
    جثة (تعبيرية)
    سورية تقتل زوجها في أول يوم رمضان
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري يطلق برنامج عمله متمسكاً بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري