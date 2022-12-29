الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
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أحد أهمّ المطلوبين في قبضة الجيش

منذ 9 دقائق
الفلسطيني (ج.م.)

الفلسطيني (ج.م.)

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أعلنت عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، أنّه “بتاريخه أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة – حي الجورة أحد أهم المطلوبين في ‏تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة، الفلسطيني (ج.م.)”.

القيادة أشارت في بيانها إلى أنّ الموقوف “هو المخطط الأساسي لعملية الفرار الجماعي ‏لسجناء نظارة قصر العدل – بعبدا بتاريخ 21/11/2020، وتوجد في حقه 190 نشرة قضائية بجرائم: تجارة المخدرات وترويجها، السلب والسرقة، ‏تجارة الأسلحة الحربية ونقلها، إطلاق النار وإصابة أشخاص، تأليف عصابة مسلحة مع المواطن (ح.ج.) ‏تقوم بأعمال سرقة.‏
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

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