أحد أهمّ المطلوبين في قبضة الجيش

أعلنت عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، أنّه “بتاريخه أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة – حي الجورة أحد أهم المطلوبين في ‏تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة، الفلسطيني (ج.م.)”.

القيادة أشارت في بيانها إلى أنّ الموقوف “هو المخطط الأساسي لعملية الفرار الجماعي ‏لسجناء نظارة قصر العدل – بعبدا بتاريخ 21/11/2020، وتوجد في حقه 190 نشرة قضائية بجرائم: تجارة المخدرات وترويجها، السلب والسرقة، ‏تجارة الأسلحة الحربية ونقلها، إطلاق النار وإصابة أشخاص، تأليف عصابة مسلحة مع المواطن (ح.ج.) ‏تقوم بأعمال سرقة.‏

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.