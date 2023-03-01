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أحد المطلوبين استأجر في أحد المباني وسرق 5 منازل فيه

منذ ساعتين
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار العمل الذي تقوم به وحدة الشرطة القضائية في مكافحة الجرائم، ولا سيما لجهة سرقة المنازل التي نشطت في الآونة الأخيرة. وبعد تعرّض مبنى سكنيّ في منطقة عاريا لسرقة خمسة منازل فيه، بوشرت الاستقصاءات والتحريّات اللّازمة، ليتبيّن أن أحد سكّان المبنى المذكور استأجر بإسم “وهمي،” وتبيّن أنّه يدعى:

– م. ح. (مواليد عام 1966، لبناني) وهو مطلوب بموجب ما يفوق 5 مذكرات عدلية بجرائم سرقة، وبحقه أسبقيات عدّة بالجرم عينه.
بناءً عليه، قامت قوة من المجموعة الخاصة بمداهمة منزله وتوقيفه، حيث عثر لديه على مجموعة من مفاتيح تستخدم في السرقة، ومفاتيح شقق تستخدم كقوارص.

أودع الموقوف والمضبوطات المرجع المختص، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء”.

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