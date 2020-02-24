أحد ركاب الطائرة الايرانية: سألونا حاسين بشي بتقول لا… بقلك الله معك!

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نشر أحد ركاب الطائرة الايرانية التي وصلت اليوم الإثنين إلى مطار رفيق الحريري الدولي ويُدعى حسان شاهين منشوراً عبر حسابه الخاص على فيسوك قال فيه:

“وصلنا للعلم: اخدو الاسم ورقم التلفون والحرارة، وسألونا حاسين بشي، بتقول لا بقلك الله معك.. كل الحكي لي عالتلفزيون كذب بكذب وهيانا طالعين بباص للحملة، لا باصات خاصة ولا شحار. بس الدولة تعودت على الكذب وتركيب الطرابيش”.

وكانت ‏مراسلة الـmtv في مطار بيروت قالت أن القيمين في المطار لم يلتزموا بتوصية وزارة الصحة لناحية نقل ركاب الطائرة الإيرانية بواسطة باص “لأسباب أمنية”