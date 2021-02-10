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أحرق نفسه بسبب تسطير محضر ضبط بحقه … إليكم التفاصيل

10 - فبراير - 2021
محضر مخالفة للتعبئة العامة

محضر مخالفة للتعبئة العامة - أرشيفية

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أقدم المواطن م. ح نحلة ( 40 عاما) على محاولة احراق نفسه بمادة البنزين، عندما حاولت دورية من قوى الامن الداخلي تسطير محضر ضبط في حقه واقفال محله للحلاقة الرجالية في بلدته كفرتبنيت، بسبب عدم التزامه باجراءات الاقفال العام.

وقال نحلة قبيل محاولته احراق نفسه، قبل ان يتدافع عدد من ابناء بلدته لمنعه وثنيه عن ذلك: “أفضل أن أموت بالحريق ولا أموت من الجوع. اريد ان اشتغل واطعم اولادي”.

وكانت دورية من مخفر درك النبطية، وبناء على “إخبار من مواطن” حول فتح محل حلاقة رجالية في بلدة كفرتبنيت قرب النادي الحسيني، حاولت تسطير محضر ضبط، عندما تفاجأوا بنحلة يحاول احراق نفسه بمادة البنزين داخل غالون كان يحمله، وعلى الفور تدخل ابناء البلدة ومنعوه من القيام بذلك، فدخل محله واقفل الابواب عليه، وقد تم تسطير محضر ضبط غيابي في حقه بناء على اشارة القضاء.

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