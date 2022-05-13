الجمعة 12 شوال 1443 ﻫ - 13 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أحكام “للعسكرية” في حق متعاملات مع إسرائيل

منذ 3 ساعات
القضاء

القضاء

A A A
طباعة المقال

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنّ المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية اصدرت برئاسة العميد علي الحاج سلسلة أحكام بصورة غيابية في حق كل من: سميرة.ع، رولا.ع، تريز.إ، نهى.ع، هلا.ع، سميرة.ط ونوال.ع (جميعهن لبنانيات) لإقدامهن على التعامل مع العدو الإسرائيلي والإستحصال على الجنسية الإسرائيلية ودخول بلاد العدو من دون إذن مشروع.

وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حق كل واحدة منهن مدة 15 سنة، وغرامة بمليون ليرة لبنانية وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهن، سنداً الى المواد 49 و 63 و 278 و 285 و 205 من قانون العقوبات.

    المزيد من أخبار لبنان

    تنكيس العلم اللبناني في القصر الجمهوري
    لبنان يعلن الحداد الرسمي لوفاة رئيس الإمارات
    عون: بعض المال الذي يدفع في الانتخابات يأتي من الخارج
    وزير الدفاع موريس سليم
    وزير الدفاع: الجيش اللبناني بجاهزية كاملة للحفاظ على أمن الانتخابات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير الداخلية بسام المولوي
    تعديل توقيت اقفال المقاهي والمطاعم خلال العمليّة الإنتخابيّة
    ميشال عون
    عون وقع مرسوم تعيين بدل غلاء معيشة.. اليكم التعديلات
    الدولار يسجّل أعلى مستوى له منذ 20 سنة!