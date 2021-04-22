السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أحكام مشددة على عناصر من "أحرار الشام" و"داعش"

22 - أبريل - 2021
محكمة

المحكمة العسكرية

A A A
طباعة المقال

علم موقع “صوت بيروت إنترناشونال” أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، أصدرت أحكامها اليوم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على السوريين فرج العلي ومحمد المحمد، بجرم الانتماء إلى حركة “أحرار الشام”، والمشاركة في أعمال عسكرية على الأراضي اللبنانية، وجردتهما من حقوقهما المدنية ونفّذت مذكرتي القاء القبض الصادرتين بحقهما.

وقضت المحكمة أيضاً بالأشغال الشاقة 20 سنة على اللبناني “زياد. ح”، بعدما أدانته بجرم التدخل بالأعمال إرهابية التي نفذها إرهابيو “داعش” في عرسال، وتقديم العون للإرهابيين عبر تأمين مواد غذائية لهم في مناطق انتشارهم في جرود عرسال، ومراقبة تحركات الجيش اللبناني.

وفي حكم آخر صدر عن المحكمة العسكرية، يواجه السوري غسان بكر عقوبة بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات، بجرم “الانتماء إلى تنظيم “داعش” بهدف القيام بأعمال إرهابية في لبنان”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

النائب ميشال دويهي
دويهي: سنكون على الموعد لانقاذ لبنان!
عبوتي متفجرات وهميتين
ما حقيقة وجود عبوتي متفجرات في سليم سلام؟
شركة بيبلوس للتعهدات
بيان من بيبلوس للتعهدات الكهربائية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
الطفلة السورية جوى استانبولي
قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
رئيسة وزراء فنلندا البلاد الشابة، سانا مارين
بالفيديو.. رئيسة وزراء فنلندا في ورطة: لم يكن من المفروض أن ينشر