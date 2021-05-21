أحكام مشددة لعناصر من"داعش" و"النصرة" متورطين بأعمال إرهابية

مجموعة من الأحكام المشددة أصدرتها المحكمة العسكرية، بحق عناصر متورطين بأعمال إرهابية في لبنان مع تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”، والمشاركة بالقتال ضدّ الجيش اللبناني.

وبحسب ما علم موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدّة سبع سنوات بحق السوري حسام حويشان وتغريمه ستة ملايين ليرة وتجريده من حقوقه المدنية، والأشغال الشاقة سنتين بحق اللبناني عبد الكريم الأطرش وتجريده من حقوقه المدنية، بعدما أدانتهما بجرائم “الانتماء إلى تنظيم إرهابي (داعش) والقتال ضدّ الجيش في عرسال، ومحاولة خطف عسكريين وتأمين الأموال للتنظيمات الإرهابية، ومساعدتها على الاستمرار في عملياتها الاجرامية”.

وقضت المحكمة العسكرية في حكم ثانٍ، بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق محمد الأطرش، وتجريده من حقوقه المدنية وألزمته بتقديم بندقية حربية، حيث أدانته بجرم “الانتماء إلى تنظيم “جبهة النصرة”، بهدف القيام بأعمال إرهابية، منها تفجير سيارة مفخخة في بلدة النبي عثمان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وجرح 15 آخرين، وتخريب العديد من المنازل السكنية والسيارات، ونقل سيارات الإرهابيين من منطقة وادي حميد التي كانت تتحصن فيها الجماعات الإرهابية إلى بلدة عرسال وتصليحها وإعادتها اليهم”.

وحكمت المحكمة العسكرية أيضاً، بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم عبد الناصر نجيب وجرّدته من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ “الانخراط في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، والمشاركة بأعماله العسكرية التي نفّذها التنظيم في لبنان”.