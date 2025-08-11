أحمد الخير: ندعو "حزب الله" للالتزام بقرار الدولة

اعتبر النائب أحمد الخير، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أن “قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يشكل خطوة تاريخية تحظى بدعم واسع من اللبنانيين، ويمهد الطريق لتطبيق اتفاق الطائف والعودة إلى الشرعية العربية والدولية، ما يفتح آفاقاً للإصلاح، إعادة الإعمار، وترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا”.

وإذ انتقد “موقف “حزب الله” الرافض للالتزام بقرارات الدولة”، أشار إلى أنه “اتخذ قرارات مصيرية خارج المؤسسات الرسمية، وتورط في حروب داخلية وخارجية أضرت بمصالح لبنان”، داعياً الحزب إلى “مراجعة مواقفه، والتحرر من التبعية للقرار الإيراني، والالتزام بقرار الدولة والقرار الوطني الجامع”.

وشدد على أن “الالتزام بقرار نزع السلاح غير الشرعي مسؤولية وطنية جامعة”، منتقداً “أي ممارسات قد تقود لبنان الى العزلة مجدداً”.