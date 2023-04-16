أحمد الخير: يُفضّلون الفراغ.. إن لم تكن الرئاسة "على مقاسهم"!

أكد النائب أحمد الخير أننا “نعيش في بلد يستغل فيه بعض المسؤولين حاجات الناس بدلًا من خدمتهم، ويمتهنون في السياسة حرفة المناكفات والكيديات والتعطيل والتنظير، غير مكترثين أنهم أوصلوا البلد إلى جهنم”.

الخير وخلال إفطار رمضاني على شرف إعلاميين في الشمال، مساء أمس، في دارته في المنية، قال: “للأسف أيضًا هناك من يعيش على الفراغ وعلى إفراغ الدولة مما تبقى فيها من هيبة ومؤسسات وقدرة على الصمود في هذه الظروف الصعبة. يفضلون الإبقاء على الفراغ في كل شيء، من دون اكتراث للعواقب، إن لم تكن رئاسة الجمهورية والحكومة والتشريع في المؤسسات مفصّلًا على مقاسهم”.

وأوضح أنه “منذ أشهر هناك من يُعطّل انتخابات رئاسة الجمهورية لأن البعض لم يستطع أن يرثها، ولأن البعض الآخر “بدو بس ما فيه”، وهم يرشقون الحكومة والرئيس نجيب ميقاتي الذي يحمل بين يديه كرة نار، برصاص مذهبي طائش يصيب البلد والناس في الصميم. وها هم يحوّلون مجلس النواب إلى سيرك لعروض شعبوية لا تشرّع سوى الفراغ”، مشيرًا إلى أن “الناس تزداد جوعًا يومًا بعد يوم، ولا تجد دواء، وأحيانًا كثيرة تموت على أبواب المستشفيات، والقطاع العام ينهار ويتلاشى شيئاً فشيئاً، والدولة تتفكك، فيما بعض المسؤولين يعيشون في عالم ثان، وهم غير مستعدين للتقدم خطوة واحدة باتجاه الآخر، أو أن يتحاوروا معه. هم غير مستعدين للتضحية لما فيه مصلحة البلد”.