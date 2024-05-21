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أحمد الشيخ رداً على مطر: للوقوف سداً منيعاً في وجه كل من يحاول تفريغ الساحة السنية من قياداتها

منذ ساعة واحدة
إيهاب مطر

إيهاب مطر

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صدر عن أحمد الشيخ أمين سرّ العشائر العربية في لبنان البيان التالي:

“بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة النائب ايهاب مطر

نؤكد لسعادتكم تمسكنا بمشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي يجب ان يستمر للوصول الى هدفه، ونحن نرى بأن الشيخ بهاء الحريري يحمل المشروع نفسه ولديه رؤية واضحة للعمل لاستكمال مسيرة والده الشهيد، لذلك من الطبيعي ان يكون للابن البكر للرئيس الحريري دورا أساسيا في بناء مستقبل الوطن، خصوصا ان الشيخ بهاء وكما هو معروف لم يتورط يوما من الايام في زواريب المنظومة السياسية الفاسدة.

كما اننا نؤكد على وجوب ان يكون للسنة في لبنان قيادة حكيمة تعمل للمحافظة على مصالح الطائفة وعدم التفريط بها، والوقوف سدا منيعا في وجه كل من يحاول تفريغ الساحة السنية من قياداتها لإبراز أدوار مشبوهة”.

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