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أخبار مغلوطة عن النشاط الزلزاليّ في لبنان!

منذ 9 دقائق
هزة أرضية

هزة أرضية

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أفادت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع عن “متابعة ورصد الوقائع من قبل رئاسة مجلس الوزراء – الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع”، بأنّ أخبارًا مغلوطة يتم تداولها عن “النشاط الزلزالي على الأراضي اللبنانية كما ويتم نسبه إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية – المركز الوطني للجيوفزياء”.

وأضافت، في بيان: “يهم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع – لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية الإعلام، والتأكيد على أن المركز الوطني للجيوفزياء قد أفاد عن وقوع هزتين شعر بهما بعض المواطنين وتم تحديد مركزهما خارج الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى هزات ارتدادية لهاتين الهزتين ولكن من دون أن يشعر بهم المواطنون في لبنان”.

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