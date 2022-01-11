الثلاثاء 8 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 11 يناير 2022 |
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أخبار مفبركة تطال بهاء الحريري.. وهذا المصدر الوحيد للحقيقة

منذ 31 دقيقة
جيري ماهر

جيري ماهر

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غرد جيري ماهر المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري على صفحته الرسمية عبر تويتر قائلا: “يتداول البعض أخباراً مفبركة تطال بهاء الحريري أبرزها يتعلق بتاريخ عودته إلى بيروت و تحالفات إنتخابية لا تمت للحقيقة بصلة لذا نود أن نؤكد أن المصدر الوحيد لأي خبر هو حساب الشيخ على تويتر وما يصدر عن المستشار الإعلامي جيري ماهر و صوت بيروت إنترناشونال.”

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