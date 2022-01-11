أخبار مفبركة تطال بهاء الحريري.. وهذا المصدر الوحيد للحقيقة

غرد جيري ماهر المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري على صفحته الرسمية عبر تويتر قائلا: “يتداول البعض أخباراً مفبركة تطال بهاء الحريري أبرزها يتعلق بتاريخ عودته إلى بيروت و تحالفات إنتخابية لا تمت للحقيقة بصلة لذا نود أن نؤكد أن المصدر الوحيد لأي خبر هو حساب الشيخ على تويتر وما يصدر عن المستشار الإعلامي جيري ماهر و صوت بيروت إنترناشونال.”

يتداول البعض أخباراً مفبركة تطال بهاء الحريري أبرزها يتعلق بتاريخ عودته إلى بيروت و تحالفات إنتخابية لا تمت للحقيقة بصلة لذا نود أن نؤكد أن المصدر الوحيد لأي خبر هو حساب الشيخ على تويتر وما يصدر عن المستشار الإعلامي جيري ماهر و صوت بيروت إنترناشونال.@bahaa_hariri_@SawtBeirut — Jerry Maher (@jerrymahers) January 11, 2022