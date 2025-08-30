أخذٌ وردّ بين سلام ومتري... والأخير يوضح

كتب نائب رئيس الحكومة طارق متري، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، أنّه لم يستخدم عبارة “سقطت ورقة باراك” خلال المقابلة الأخيرة كما جرى التداول، موضحًا أنّ المحاورة هي من استخدمت هذه العبارة، فيما اقتصر تصريحه على القول إنّ الموفد الأميركي توماس باراك “لم يأتِ من إسرائيل بأي جديد”.

وجاء توضيح متري عقب ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام، ردًا على سؤال حول ما نُسب إلى متري بشأن “سقوط ورقة باراك”، حيث قال سلام: “لم أسمع تصريحه”، مضيفًا، “لم نلتزم بالورقة الأميركية بل بأهداف الورقة، وأنا لا أسميها ورقة أميركية”.