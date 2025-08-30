السبت 7 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أخذٌ وردّ بين سلام ومتري... والأخير يوضح

منذ 19 دقيقة
نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري

نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري

A A A
طباعة المقال

كتب نائب رئيس الحكومة طارق متري، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، أنّه لم يستخدم عبارة “سقطت ورقة باراك” خلال المقابلة الأخيرة كما جرى التداول، موضحًا أنّ المحاورة هي من استخدمت هذه العبارة، فيما اقتصر تصريحه على القول إنّ الموفد الأميركي توماس باراك “لم يأتِ من إسرائيل بأي جديد”.

وجاء توضيح متري عقب ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام، ردًا على سؤال حول ما نُسب إلى متري بشأن “سقوط ورقة باراك”، حيث قال سلام: “لم أسمع تصريحه”، مضيفًا، “لم نلتزم بالورقة الأميركية بل بأهداف الورقة، وأنا لا أسميها ورقة أميركية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سجن - تعبيرية
    عبر خدمة الـ “ديليفيري”… توقيف مروج مخدرات لطلاب بيروت
    المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لا للتّخوين!
    رئيس الحكومة نواف سلام
    الرئيس سلام بعد جلسة المجلس الشرعي ولقائه دريان: ما تقوم به الحكومة هو لتكريس مفهوم الدولة

    الأكثر قراءة

    النائب جبران باسيل
    تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!
    قصف إسرائيلي على صنعاء
    بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    بري: الاتفاق الجديد نُسف وإسرائيل لن تنفّذ