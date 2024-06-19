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أداء الحزب الميداني الأخير أوصل الرسالة.. ما هي؟

منذ 3 ساعات
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كشفت مصادر على صلة وثقى بـ”حزب الله” لـ”النهار” أن: “أداء الحزب الميداني الأخير حقق إيصال رسالته، وهي:

– لن يقف مكتوفاً أمام أيّ عملية اقتحام واسعة تؤدي الى توجيه ضربة ماحقة لـ”حماس”، وأنّ ردّه في هذه الحال جاهز.

– جادّ في أخذ المنطقة إلى حرب مفتوحة بلا سقوف إذا ما ظلّت اسرائيل على تعنّتها في اقتحام غزة.

– الرهان على إمكان قبوله بفصل جبهة الجنوب عن غزة هو رهان على سراب ووهم”.

وبموازاة هذا التصعيد، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، “الموافقة على خطط عملياتية لهجوم في لبنان”.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: “إن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أجروا تقييما مشتركا للوضع في القيادة الشمالية. وفي إطار تقييم الوضع تمت المصادقة وإقرار خطط عملياتية لهجوم في لبنان”.

أضاف البيان: “تم اتّخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان”.

    المصدر :
  • النهار

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