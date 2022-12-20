أدرعي: إسقاط طائرة مسيّرة تسللت من داخل لبنان إلى إسرائيل في منطقة زرعيت

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ “قوّات جيش الدّفاع رصدت قبل قليل مسيّرة “درون”، تسلّلت من داخل لبنان إلى الأراضي الإسرائيليّة في منطقة بلدة زرعيت، وقامت بإسقاطها، إذ تابعتها أنظمة المراقبة طيلة الحادث”.

وأوضح، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ “المسيّرة تعود كما يبدو إلى “حزب الله”، مؤكّدًا أنّ “جيش الدّفاع سيواصل العمل لمنع أيّ خرق لسيادة دولة إسرائيل”.

#عاجل

رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل مسيرة درون تسللت من داخل لبنان الى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة زرعيت وقامت باسقاطها حيث تابعتها أنظمة المراقبة طيلة الحادث. تعود المسيرة كما يبدو الى منظمة #حزب_الله الإرهابية. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل pic.twitter.com/iNOpb7Scj2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 20, 2022