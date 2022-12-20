الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
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أدرعي: إسقاط طائرة مسيّرة تسللت من داخل لبنان إلى إسرائيل في منطقة زرعيت

منذ 48 دقيقة
أفيخاي أدرعي

أفيخاي أدرعي

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زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ “قوّات جيش الدّفاع رصدت قبل قليل مسيّرة “درون”، تسلّلت من داخل لبنان إلى الأراضي الإسرائيليّة في منطقة بلدة زرعيت، وقامت بإسقاطها، إذ تابعتها أنظمة المراقبة طيلة الحادث”.

وأوضح، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ “المسيّرة تعود كما يبدو إلى “حزب الله”، مؤكّدًا أنّ “جيش الدّفاع سيواصل العمل لمنع أيّ خرق لسيادة دولة إسرائيل”.

 

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