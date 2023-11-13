أدرعي: حزب الله نفذ هجوم بشكل غير عقلاني معرضًا "لبنان لخطر"

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه عبر منصة “إكس”: “حزب الله كان يستهدف المدنيين بهدف قتلهم”.

وأضاف، “حزب الله نفذ هذا الهجوم بشكل غير عقلاني معرضًا لبنان دولة وشعبًا لخطر تضامنًا وإسنادًا لـ”دواعش غزة” الذين لا يختلفون عن الكفار الذين حاربهم حزب الله في القلمون قبل سنوات”.

وتابع، “حزب الله يستهدف المدنيين عمدًا للتضامن مع قاتلي الأطفال والنساء”.

#حزب_الله الارهابي كان يستهدف المدنيين بهدف قتلهم. حزب الله نفذ هذا الهجوم الارهابي بشكل غير عقلاني معرضًا لبنان دولة وشعبًا لخطر تضامنًا وإسنادًا لدواعش غزة الذين لا يختلفون عن الكفار الذين حاربهم حزب الله في القلمون قبل سنوات. حزب الله يستهدف المدنيين عمدًا للتضامن مع قاتلي… https://t.co/imi0WO0DqA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 13, 2023

وكانت قد كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الاثنين، عن إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى، شمال إسرائيل، مشيرة إلى الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن “حزب الله تبنى إطلاق الصاروخ المضاد للدبابات، الذي استهدف منطقة بلدة نتؤى الإسرائيلية في الجليل الأعلى، مما أدى إلى تسجيل إصابات”.