أدرعي يكشف هوية المستهدفين في غارتي سحمر والنبطية!

منذ 11 دقيقة
الجبهة الجنوبية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن “الجيش قضى على محمد عباس شعشوع الذي شغل منصب مسؤول المدفعية في قطاع سحمر في حزب الله”.

وأضاف أدرعي أنه “خلال الحرب دفع شعشوع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقتيْ كريات شمونا وهضبة الجولان حيث عمل في الفترة الأخيرة على إعادة إعمار بنى تحتية في جنوب لبنان ودفع بمخططات ضد قواتنا”.

وتابع: ” وقضى الجيش أيضاً المدعو محمد حسين ياسين والذي عمل مسؤولًا في وحدة المدفعية لمنطقة شقيف في حزب الله”.

وقال:”خلال الحرب روّج ياسين لمخططات إرهابية عديدة ضد منطقة أصبع الجليل وكريات شمونا وعمل لاعادة اعمار قدرات التنظيم في المنطقة ونقل وسائل قتالية إلى منطقة جنوب الليطاني”.

