أدرعي للبنانيين: أتذكرون شعار طريق القدس تمر في جونية؟

كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “أي دولة يفضلها اللبنانيون إمارة حماس لاند التي هي جزء من إيران لاند أو الدولة اللبنانية السيدة الحرة المستقلة؟”.

وأضاف، “أيها اللبنانيون، أتذكرون شعار طريق القدس تمر في جونية؟ وفتح لاند التي تسببت بمآسي اللبنانيين وفي غرق لبنان في طوفان من الدماء بحرب أهلية قضت على الأخضر واليابس وعاثت في البلاد قتلًا ونهبًا ودمارًا؟”.

وتابع أدرعي، “ها هو المشهد عينه يتكرر مع أكثر المنظمات إجرامًا ووحشية حماس الداعشية التي دعت الفلسطينيين في لبنان إلى الالتحاق بما يسمى طلائع طوفان الأقصى معززة على عين اللبنانيين فكرة حماس لاند”.

وأردف، “ويبدو أنها حصلت على رعاية ومباركة من أقزام إيران في لبنان ما يعني أن لبنان يسير نحو المجهول القاتم خاصة في ظل فلتان سلاح المخيمات الفلسطينية اللبنانية في الجنوب التي من شأنها تمزيق ونهش ما تبقى من السيادة اللبنانية، اضافة إلى الهموم والأزمات بعدما حوله حزب الله الى ساحة دفاعاً عن وحشية دواعش حماس”.

أي دولة يفضلها اللبنانيون إمارة حماس لاند التي هي جزء من إيران لاند أو الدولة اللبنانية السيدة الحرة المستقلة؟ أيها اللبنانيون، أتذكرون شعار طريق القدس تمر في جونية؟ وفتح لاند التي تسببت بمآسي اللبنانيين وفي غرق لبنان في طوفان من الدماء بحرب أهلية قضت على الأخضر واليابس وعاثت… pic.twitter.com/vnqlpFzQKs — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 4, 2023

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة حماس في لبنان، عن تأسيس وإطلاق “طلائع طوفان الأقصى”، مشيرة إلى أن “هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من قدرات الرجال والشباب العلمية والفنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

ودعت حركة حماس في بيانها، أبناء الشعب الفلسطيني من الشباب والرجال بالانضمام إلى “طلائع المقاومين” والمشاركة في صناعة مستقبل شعبهم، وفي تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك.