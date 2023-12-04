الأثنين 20 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 4 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أدرعي للبنانيين: أتذكرون شعار طريق القدس تمر في جونية؟

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2023 10:13 مساءً
أفيخاي أدرعي

أفيخاي أدرعي

A A A
طباعة المقال

كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “أي دولة يفضلها اللبنانيون إمارة حماس لاند التي هي جزء من إيران لاند أو الدولة اللبنانية السيدة الحرة المستقلة؟”.

وأضاف، “أيها اللبنانيون، أتذكرون شعار طريق القدس تمر في جونية؟ وفتح لاند التي تسببت بمآسي اللبنانيين وفي غرق لبنان في طوفان من الدماء بحرب أهلية قضت على الأخضر واليابس وعاثت في البلاد قتلًا ونهبًا ودمارًا؟”.

وتابع أدرعي، “ها هو المشهد عينه يتكرر مع أكثر المنظمات إجرامًا ووحشية حماس الداعشية التي دعت الفلسطينيين في لبنان إلى الالتحاق بما يسمى طلائع طوفان الأقصى معززة على عين اللبنانيين فكرة حماس لاند”.

وأردف، “ويبدو أنها حصلت على رعاية ومباركة من أقزام إيران في لبنان ما يعني أن لبنان يسير نحو المجهول القاتم خاصة في ظل فلتان سلاح المخيمات الفلسطينية اللبنانية في الجنوب التي من شأنها تمزيق ونهش ما تبقى من السيادة اللبنانية، اضافة إلى الهموم والأزمات بعدما حوله حزب الله الى ساحة دفاعاً عن وحشية دواعش حماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة حماس في لبنان، عن تأسيس وإطلاق “طلائع طوفان الأقصى”، مشيرة إلى أن “هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من قدرات الرجال والشباب العلمية والفنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

ودعت حركة حماس في بيانها، أبناء الشعب الفلسطيني من الشباب والرجال بالانضمام إلى “طلائع المقاومين” والمشاركة في صناعة مستقبل شعبهم، وفي تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك.

    المزيد من أخبار لبنان

    سامي الجميل
    الجميل: لن نعود إلى زمن ولى
    ميشال الدويهي
    دويهي: نرفض هذه التجاوزات بحق السيادة اللبنانية
    النائب زياد الحواط
    "كأننا لا نتعلم من خطايا الماضي".. حواط يعلّق على إطلاق "طلائع طوفان الأقصى"

    الأكثر قراءة

    حادث سير (تعبيرية)
    وفاة ممثل مصري كبير في حادث مرور مأساوي
    كتائب القسام
    غزة تحت النار
    بـ "العبوات الناسفة".. القسام تستهدف قوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا
    تشييع الرقيب (احتياط) في الجيش الإسرائيلي ماتان مئير
    غزة تحت النار
    إسرائيل تنشر أسماء جنودها القتلى في غزة