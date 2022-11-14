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ادعت تعرض سيارتها للسرقة للحصول على تعويض مالي

منذ 24 ثانية
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2022 6:16 مساءً
سرقة سيارة - تعبيرية

سرقة سيارة - تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“بتاريخ 11-11-2022، ادّعت لدى مخفر بنت جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي مواطنة ضدّ مجهول بجرم سرقة سيّارتها رباعية الدّفع نوع “رانج روفر” لون أبيض، وذلك أثناء تعطّل الإطار الأمامي للمركبة الآلية على طريق خراج بلدة كونين المؤدّي إلى منطقة وادي سلوقي.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّن عناصر المخفر المذكور من كشف زيف ادّعائها، وتحديد مكان السيّارة وضبطها.

بالتحقيق مع المدّعية، تبيّن أنّها دبّرت عملية إخفاء السيّارة، واختلقت قصّة سرقتها بهدف الحصول على تعويض مالي من شركة التأمين.

أجري المقتضى القانوني بحقّها، وأودعت مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة للتوسع بالتحقيق معها، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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